Vue Mer in Cadzand-Bad legt geen bloemetjes op de borden: ‘Ook rijke mensen willen wel eens goedkoper uit eten’

Vue Mer biedt, zoals de naam al vermoedt, een immens uitzicht over de zee. Het is gevestigd aan Boulevard de Wielingen, tussen bistro Beaufort en brasserie Lou Lou. Vorige week was de opening. ,,Dit pand was al twee jaar te huur, dat is lang voor Cadzand", zegt Bastiaan de Ruiter, tevens uitbater van grand café 't Belfort in Sluis. ,,Het was een leeg casco, helemaal kaal.” Nu niet meer. Veel grof hout is gebruikt in het interieur, gasten kunnen eten aan ronde en vierkante tafels. ,,Het is heel mooi geworden", vinden Priscilla en Kim.