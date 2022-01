Vrouw uit Terneuzen moet rijbewijs inleveren omdat ze 114 km/h rijdt

Bij de nieuwjaars­duik in Breskens is maar één ding dat een beetje winters aanvoelt: het koude water

BRESKENS - Officieel kon het niet, maar er is natuurlijk niemand die zegt dat je op eigen houtje niet het water in mag voor een frisse nieuwjaarsduik. Op tal van plaatsen in Zeeuws-Vlaanderen gingen mensen het water in. Zo ook in Breskens.

