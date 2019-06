Vrouw in Axel is sieraden kwijt na ‘knuffeldiefstal’

Zeezicht Festival: Techno, disco, funk én typisch Zeeuwse gezellig­heid

18:58 BRESKENS - Als Zeezicht Festival op zaterdagmiddag opent, zit de sfeer er goed in. Zomerse muziek vult de Veerhaven en vrijwilligers staan klaar. Wouter de Visser uit Breskens is daar één van: ,,Er gebeurt gewoonlijk echt niks in Breskens op gebied van techno, dus ik sta hier graag.”