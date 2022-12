Vrouw gaat met mes dronken partner te lijf

Het leek er toch allemaal iets anders uit te zien. Zo zou ze niet met het mes hebben gestoken, maar hem daarmee hebben weggeduwd en was hij over een tafeltje gestruikeld. Vandaar het bloed op de grond. Maar ook daar konden de nodige vraagtekens bij worden gezet, want het slachtoffer had zelf verklaard dat hij de wond aan zijn been eerder die dag had opgelopen in een garage. Een paar uur later werd dat ‘gestruikeld over het bed’ of dat hij de wond had opgelopen toen hij in de tuin bezig was. De wond kon dus daardoor ook zijn opengegaan. Van een armwond wist hij niets. Niettemin verliet hij de woning en gilde buiten: ‘Mijn vrouw is gek geworden! Ze heeft me gestoken’! De buurvrouw verbond zijn been. Ambulancepersoneel en de politie herkenden het letsel als een steekwond en de GGD vond dat het weer géén steekwond was.