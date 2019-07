Vrouw en kind gewond bij eenzijdig ongeval Philippine

75 JAAR BEVRIJDING Marie Blommaart, verzets­strij­der: In Kamp Haaren werden er mottenbal­len door mijn eten gemengd

20:00 Dit is het eerste deel van een serie waarin Zeeuwse ooggetuigen ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding vertellen over hun leven tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vandaag Marie Blommaart uit Lamswaarde, één van de laatste nog levende verzetsstrijders. Ze was koerierster en werd opgepakt: ,,Ach, het was meer om mensen te helpen dan dat het verzet was.”