Vrouw die vriend neerstak in Zaamslag op vrije voeten gesteld

300 tips over dode vrouw in Westdorpe

13:25 VLISSINGEN - De politie heeft tot dusver 300 tips binnengekregen over de vermoorde onbekende vrouw die in juni in Westdorpe werd gevonden en dinsdag in Terneuzen is begraven. 130 daarvan zijn binnengekomen nadat afgelopen weekend bekend werd dat ze is doodgeschoten.