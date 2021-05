Vrouw (68) slachtoffer van woningoverval in Sas van Gent

Geen vleermuis te zien, dus Terneuzen­se Opstan­dings­kerk gaat na ruim drie jaar eindelijk tegen de vlakte

30 april TERNEUZEN - De opluchting is groot bij architect Nico Fierloos uit Terneuzen. De sloop van de Opstandingskerk aan de Bellamystraat in Terneuzen, tegenover winkelcentrum Zuidpolder, is eindelijk begonnen.