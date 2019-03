Vrouw (45) met hond en veel tassen bewusteloos op straat gevonden in Koewacht

KOEWACHT - Een 45-jarige Belgische vrouw is afgelopen nacht bewusteloos op straat gevonden in de Repelstraat in Koewacht, maar hoe dat precies is gebeurd is een raadsel.

De politie kreeg iets na 03.00 uur een melding dat er een persoon roerloos op straat lag. Opgeroepen agenten vonden een vrouw, liggend op haar buik, midden op straat. Om haar heen lagen diverse tassen en een grote witte hond. Voor de agenten was het direct duidelijk dat er iets niet goed met haar was. Er werd met spoed een ambulance opgeroepen, die bracht haar naar het Universitair Ziekenhuis in Gent. Hoe het nu met de vrouw gaat is niet bekend, voor haar hond is een goed onderkomen gezocht.

Getuigen gezocht

De politie is een onderzoek gestart naar het incident. Naar het schijnt heeft de vrouw samen met haar hond vanaf vrijdagavond 23.30 uur in de omgeving van de Repelstraat rondgelopen. Opvallend detail is dat de vrouw veel tassen bij zich heeft.