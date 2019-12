Vrouw (20) belandt met auto in de sloot bij Breskens

landbouwserie Boer Carlos de Dobbelaere uit IJzendijke: ‘Ik heb vertrouwen in het Nederland­se poldermo­del’

20 december Carlos de Dobbelaere begon in eerste instantie als akkerbouwer, toen hij in 1986 van de middelbare landbouwschool kwam. Maar hij wilde zijn risico’s beter spreiden en vond het leuk om met leghennen te beginnen. Omdat de provincie in 2004 had besloten alleen nog maar grondgebonden uitbreidingen toe te staan, was de keuze voor biologisch snel gemaakt, temeer omdat hij er van overtuigd was dat steeds meer consumenten bereid waren meer te betalen voor een beter dierenwelzijn.