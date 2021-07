Vroeger zaten de vissen vol vieze wratten, nu is de vervuiling sluipend en onzichtbaar

‘Zeer onaangename verrassingen’, zoals een van hen het uitdrukt. Hij woont zijn hele leven al in Walsoorden. ,,Vroeger gingen we hier kreukels rapen. En ‘aantjes’, kokkels in het Nederlands. Maar nu doe ik dat niet meer. Je wordt voorzichtiger. Je wilt toch geen risico pakken, je moet het niet opzoeken.” In de jaren zestig en zeventig waren de gevolgen van verontreiniging van de Westerschelde duidelijk, herinneren ze zich. ,,Er lagen hier soms massa’s dode vissen. Aan de onderkant waren ze rood met van die vieze wratten.”

Onzichtbare vijand

Dat was in de tijd dat zowat heel Vlaanderen en Brussel hun afvalwater ongezuiverd loosden. Het smerige water kwam uiteindelijk bij Doel de grens over. De rotzooi stroomde via de Westerschelde naar de Noordzee en kwam zo ook Walsoorden voorbij. In die tijd zág je de milieuvervuiling nog en waren de gevolgen direct merkbaar. Met PFAS is dat anders. Deze vijand is onzichtbaar en hij doet sluipend zijn werk. Net als bij het roken van tabak, duurt het vele jaren voordat je er ziek van kan worden.