Vroeg naar de kroeg in Hoek

Vero Moda vertrekt uit Terneuzen: ‘Op tolvrije dagen zien we steeds meer Zeeuws-Vlamingen in onze winkels in Goes en Middelburg’

TERNEUZEN - Kledingwinkel Vero Moda houdt het in Terneuzen voor gezien. De dameskledingzaak in de Noordstraat sluit op 1 april de deuren. Eigenaar Reinier de Waal windt er geen doekjes om. ,,Op tolvrije dagen zien we steeds meer Zeeuws-Vlamingen in onze winkels in Goes en Middelburg.”

7 december