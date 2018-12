Vrijspraak van seksueel misbruik voor oppasopa uit Koewacht

De rechtbank oordeelde dat de verklaringen van het meisje alleen niet voldoende zijn om tot een veroordeling te komen en dat er onvoldoende steunbewijs is. Zo is de verklaring van onder andere haar moeder ‘van horen zeggen’. Dat hij met het meisje in de tuin had gekampeerd zegt volgens de rechtbank niets over het plegen van ontucht. Ook waren er geen getuigen die het verhaal van het meisje konden bevestigen.