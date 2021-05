Vrijheidsmaaltijdsoep brengt mensen nader tot elkaar

VLISSINGEN - Zelfgemaakt van verse ingrediënten of uit blik. In Zeeland wordt op vijf mei op een groot aantal plaatsen de bevrijding gevierd met het eten van soep. De Vrijheidsmaaltijdsoep om precies te zijn.

De soep is speciaal voor de gelegenheid gemaakt door Yvette van Boven, kok, columnist, schrijfster en presentatrice van het programma Koken met Van Boven. Nu het samen eten vanwege corona niet kan, schept het maken en eten van dezelfde soep toch een band, is de gedachte.

In Koewacht staan de blikken klaar. Dick Oggel, voorzitter van het Herdenkingscomité 4 en 5 mei Axel bezorgde maandagochtend al, samen met scouts Meike van Arenthals en Fleur de Vlieger, blikken soep bij De Lange Akkers, een zorglocatie in Koewacht. ,,Hij is trouwens echt wel lekker", verzekert Oggel die niet tot vijf mei wilde wachten met het proeven van de Vrijheidsmaaltijdsoep.

Volledig scherm Eva Gerritse deelt bij bioscoop CineCity in Vlissingen Vrijheidsmaaltijdsoep uit aan Niels Vandersteen (l) en Ricardo Kreikamp, die de soep ophaalt voor zijn opa en oma. © Ondine van der Vleuten

Het Axelse comité zorgde in Zeeuws-Vlaanderen voor de distributie op een aantal zorglocaties in Koewacht en Axel, net als de Stichting Oorlogsjaren in Vlissingen, de Gemeente Veere en gemeente Goes voor een deel van hun 76+-ers deden.

Stellingen op placemats

De Cultuurwerf, organisator van het Bevrijdingsfestival in Vlissingen heeft de soepactie voor Zeeland op zich genomen. Eva Gerritse is bij de Cultuurwerf degene die alles betreffende de Vrijheidsmaaltijdsoep coördineert. ,,Het initiatief komt vanuit het landelijke comité 4 en 5 mei. Wij hebben het voor Zeeland overgenomen, dus wij hebben de blikken soep ingekocht. Maar het is niet allemaal blik hoor. Ik denk dat op meer plaatsen de soep vers wordt bereid dan uit blik wordt gegeten. Wij hebben er dan weer voor gezorgd dat de mensen het recept hebben en dat ze de speciale placemats krijgen. Op de placemats staan stellingen over het begrip vrijheid, bedoeld als gespreksstarter tijdens het eten van de soep op Bevrijdingsdag.”

Vanwege de 76e verjaardag van de bevrijding is gekozen voor de 76+-doelgroep. Vandaar dat een groot deel van de blikken naar ouderen gaan. Echter, ook de Voedselbank Walcheren heeft blikken met Vrijheidsmaaltijdsoep gekregen van de Cultuurwerf. Bij bioscoop Cinecity in Vlissingen deelde de Cultuurwerf maandag ook blikken uit.

Waar de soep niet in blik wordt geleverd, wordt deze vers gemaakt. Volgens Eva Gerritse gebeurt dit op zo'n veertig locaties in Zeeland, voornamelijk zorginstellingen. ,,Er wordt gekookt bij SVRZ door heel Zeeland, bij WVO zorg Vlissingen (Ter Reede en Scheldehof) en in Goes bij locaties van Zorggroep Ter Weel. Het is heel lekkere soep, trouwens”, zegt Gerritse die ook de verleiding niet kon weerstaan de soep al te proeven.

Vrijheidsmaaltijdsoep (voor 4 personen)

60 ml olijfolie

150 gram prei, in ringen

2 tenen knoflook, fijngehakt

1 eetl. kerriepoeder

300 gram bloemkoolrijst

200 gram vastkokende aardappel, in blokjes

1 blik (400ml) kokosmelk

750 ml groentebouillon

150 gram doperwten

300 gram bladspinazie

150 gram klein gesneden broccoliroosjes

3 bosui fijngesneden in ringetjes

Zeezout en versgemalen zwarte peper