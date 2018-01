VriendenLoterij geeft Terneuzense collectevrijwilligster nieuwe tuin

De Melkkan in Hulst slaakt noodkreet: 'Genoeg van onnozele beloftes'

17:04 HULST - "We zijn wel een beetje klaar met alle zoethoudertjes en politieke partijen die ons in verkiezingstijd gebruiken om zieltjes te winnen. We barsten gewoon uit onze voegen." Alex Eggermont van De Melkkan in Hulst windt er geen doekjes om. De stichting waar hij secretaris van is schreeuwt om een nieuwe, grotere locatie.