Vrienden van overleden Bressiaanse kroegbaas voeren zijn laatste wens uit: laat Kaaipop doorgaan

Hulst blijft ambtsgebed trouw, maar wel net een beetje anders

17:36 HULST - Het is onopgemerkt gebleven, maar Hulst heeft een wijziging doorgevoerd in het protocol van de gemeenteraadsvergaderingen. Het ambtsgebed klinkt nu vóór de officiële opening van de vergadering, zodat het iedereen vrij staat wel of niet mee te doen.