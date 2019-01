Vragenvuur PvdA verandert niets aan functies van wethouder en lijsttrekker François Babijn

Lex is als eerste Zeeuwse baby in ziekenhuis­bad geboren

20:46 TERNEUZEN - Barbara van den Bosch is in het geboortecentrum van ZorgSaam in Terneuzen als eerste in Zeeland in een ziekenhuisbad bevallen. Het Terneuzense ziekenhuis en baby’tje Lex hebben hiermee de Zeeuwse primeur.