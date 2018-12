Vrachtwagenchauffeur van bedrijf uit Breskens wonderwel niet gewond na ongeluk bij Oosterhout

Verdachte drugsmoord Klooster­zan­de is oud-materiaal­man van Feyenoord

12:04 STEKENE (B) - De man die op 6 december werd gevonden naast een uitgebrande auto onderaan de dijk in de buurt van Kloosterzande, zou zijn vermoord in een garage in Stekene. De Nederlandse eigenaar van Vintage Cars House zou erbij betrokken zijn. Hij is aangehouden. Dat meldt de Vlaamse recherche.