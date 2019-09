Vrachtwagen met varkens gekanteld in IJzendijke

Meldkamer krijgt ongeruste telefoon­tjes over vlam bij Dow

7:27 TERNEUZEN - Nee, er is niets verontrustends aan de hand bij Dow Benelux bij Terneuzen. Die boodschap moest de meldkamer van de Zeeuwse hulpdiensten gisteren meermaals brengen aan ongeruste bellers. Boven het fabrieksterrein was een enorme vuurgloed te zien. De oorzaak was een geplande affakkeling in verband met onderhoud.