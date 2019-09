Vrachtwagen met varkens gekanteld bij IJzendijke, zeker honderd dieren dood

Nog twee weken, dan gaat de nieuwe Aldi in Hulst open

13:49 HULST - Even stond de opening van de nieuwe Aldi in Hulst op losse schroeven, door gesteggel met buurman Albert Heijn. Nu dat achter de rug is, is de bouw van de budgetsuper aan het Stationsplein bijna voltooid. De opening is woensdag 25 september om 7.45 uur.