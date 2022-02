Vrachtwagen met uien kantelt op Tractaatweg

Opnieuw pleidooi om afslagen Tractaat­weg te verlichten, maar de provincie vindt het niet nodig

TERNEUZEN - Rijd je over de Tractaatweg vanuit zuidelijke richting de afslag richting Terneuzen op? Dan beland je in de avonduren in een donker gat, stelt PvdA-raadslid Johan van der Ha. Hij wil dat er heel snel actie wordt ondernomen.

5 februari