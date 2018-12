Vrachtwagen knalt op bestelbus, bestuurder gewond

Golf van ontzetting in Clinge; jonge moeder (33) is overleden door steekwon­den

27 december CLINGE - De dood van een 33-jarige vrouw uit Sint-Niklaas heeft vandaag voor een golf van ontzetting gezorgd in Clinge. De jonge moeder overleed door steekwonden in de nacht van woensdag op donderdag op straat in de De Ruyterlaan.