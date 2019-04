Vrachtverkeer rijdt door West-Zeeuws-Vlaanderen om kilometerheffing te omzeilen

De reden voor de toename van vrachtverkeer is de Vlaamse kilometerheffing die sinds vorig jaar betaald moet worden door vrachtwagens, zegt Flikweert. Wethouder Chris van de Vijver beaamt dat. ,,Het probleem is bekend.” Op de A11 moet taks worden betaald en dat kan worden omzeild, door in plaats daarvan door West-Zeeuws-Vlaanderen te rijden. Dat valt op in de kernen Eede, Aardenburg en Sint Kruis, en van Sint Anna ter Muiden richting Oostburg. Ook wordt er volgens Flikweert erg hard gereden.