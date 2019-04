Vrachtschip vaart tegen de brug van Sluiskil

De botsing tegen een peiler van de brug gebeurde even na middernacht bij de brug van Sluiskil en werd rond 00.35 uur gemeld bij de Veiligheidsregio Zeeland. De 107 meter lange en 15 meter brede Klara was onderweg naar Gent. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Aan stuurboordzijde van het onder Maltese vlag varende schip is zichtbare schade.