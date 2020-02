Vrachtschip stil bij Oostende vanwege ontploffingsgevaar: vaart via Westerschelde naar Gent

GENT - Een vrachtschip dat al weken stilligt voor de kust van Oostende vanwege ontploffingsgevaar, vaart als de lading stabiel is over de Westerschelde en het kanaal Gent-Terneuzen richting Gent. Een bemanningslid raakte eerder al gewond door een explosie aan boord.

Het vrachtschip ‘Life Passion’ kwam enkele weken terug in de problemen in het Franse deel van de Noordzee. De aanwezige lading ijzererts begon plots te broeien, waardoor er gassen zoals waterstof vrijkwamen. Dat zorgde voor een explosie aan boord. Een bemanningslid raakte gewond. Hij is per helikopter naar een ziekenhuis gebracht.

Het schip is daarop door de Belgische autoriteiten stilgelegd, op 31 kilometer van de kust van Oostende. De 16 bemanningsleden zijn nog aan boord van het 180 meter lange en 30 meter brede schip. Zodra de lading stabiel is, vaart het schip via de Westerschelde naar de haven van Gent om te lossen. “Pas als de lading veilig is, dan is het voor ons pas opportuun om het binnen te laten”, zegt een woordvoerder van North Sea Port.