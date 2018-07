Vraatsporen verraden de bever bij Terneuzen

Terneuzen opge­schrikt door doffe knal; zwarte rookwolk boven Dow

11:34 TERNEUZEN - Terneuzen en omgeving is vanavond rond tien uur opgeschrikt door een grote, doffe knal waarna een zwarte rookpluim te zien was boven het industriepark van chemiebedrijf Dow. Brand is er niet geweest. Gewonden zijn ook niet gevallen. Het incident is onder controle.