Vraagtekens bij sloop woningen in Witte Wijk in Sas van Gent

SAS VAN GENT - CDA-raadslid Jos van Ginneken trekt het besluit van woningcorporatie Woongoed in twijfel over de sloop van 57 woningen in de Witte Wijk in Sas van Gent waarvoor 35 nieuwe huizen terugkomen.

‘Heeft Woongoed wel voldoende onderhoud gepleegd?’ Wil hij van het college van B en W van Terneuzen weten. Ook vraagt hij schriftelijk duidelijkheid over de rol van de gemeente, niet alleen bij het plan in Sas van Gent, maar ook bij de geplande sloop van vier huurhuizen in Biervliet.

Nooit kritiek

De gemeente Terneuzen maakt jaarlijks prestatieafspraken met de woningcorporaties. Het plan met de Witte Wijk staat hier al jarenlang in. In de gemeenteraad is daar nooit kritiek op geweest, ook niet van het CDA.

Van Ginneken reageert nu op onrust in de buurt, nadat Woongoed eind 2017 bekend maakte over drie jaar daadwerkelijk tot sloop en nieuwbouw over te willen gaan. Een aantal wijkbewoners heeft daarop een actiegroep tegen sloop en voor renovatie opgericht.

Informatiebijeenkomst