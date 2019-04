Rudi Vranckx vertelt in Terneuzen over zijn oorlog

10 april Rudi Vranckx voor VRT is oorlogsverslaggever voor de Belgische VRT. Op dinsdag 16 april is hij te gast in Porgy en Bess in Terneuzen. Hij vertelt dan over zijn nieuwe boek ‘Mijn kleine oorlog - Dertig jaar aan het front’.