Voorzitter ondernemingsraad Dow verwacht beperkte gevolgen voor werkgelegenheid in Terneuzen

Inzicht in wat er precies gaat gebeuren, heeft Obrie nog niet. Uit besprekingen met de directie van Dow Terneuzen heeft hij begrepen dat eind september de plannen gereed moeten zijn. In Terneuzen werken op de site, met in totaal zeventien fabrieken, zo'n 2400 mensen. Dat zes procent moet worden bespaard op de personeelskosten, betekent niet dat ook dat percentage banen zal verdwijnen. Dat is afhankelijk van de loonkosten van degenen die afvloeien. Het banenverlies zal neerkomen op zo'n vier procent, schat Obrie nu in.

Als de plannen bekend zijn, zal de ondernemingsraad met de directie in overleg treden over een sociaal plan. Het laatste is van 2014. Het is altijd gelukt tot fatsoenlijke regelingen te komen, aldus Obrie. De uitvoering is in de loop van 2021 voorzien.

Coronacrisis

Dé reden voor Dow wereldwijd om te besparen is de coronacrisis. De chemiesector is door de overheid bestempeld als vitale bedrijfstak, onder meer met het oog op de productie van beschermingsmiddelen. De vraag daarnaar is sterk gestegen, maar leveringen aan de autoindustrie zijn gekelderd.

De bezetting op productieafdelingen van veel chemieconcerns is afgeschaald vanwege de uitbraak van het coronavirus en niet noodzakelijke projecten zijn uitgesteld, wat vooral gevolgen heeft voor personeel van onderaannemers, contractors. Dat is ook bij Dow Terneuzen het geval.