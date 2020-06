Voorzichtige start van zwemseizoen in Koewacht

De vier zwemmers zijn de eerste gasten van het seizoen. Net als Kloosterzande en Zaamslag, opende Koewacht zaterdag voor het eerst weer de poorten. Wil van der Kroon en Conny Suurenbroek waren er als allereerste bij. ,,We komen elk jaar en dat al jaren”, zegt Van der Kroon. Dat het niet druk is vindt ze helemaal niet erg. ,,We hebben nu gewoon een privé zwembad.”

Ook is het maximum aantal gasten flink beperkt. ,,We mogen er nu maximaal 250 hebben. Normaal was dat altijd 1200 en we hebben ook wel dagen gehad dat er hier zoveel waren.” Heel vervelend voor een zwembad in een gemeente die veel zwembaden, maar weinig geld heeft.