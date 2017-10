Voorvechtster onderwijs Zeeuws-Vlaanderen schrijft open brief aan premier

"Kent u Zeeuws Vlaanderen?", schrijft Tjarks. "En dan bedoel ik niet of u het kunt aanwijzen op de kaart van Nederland die vast ergens hangt te blinken in de Tweede Kamer. Maar, kent ú Zeeuws Vlaanderen?" Ze neemt de premier mee op een virtuele reis door de streek, waarbij ze spreekt van 'een prachtig stuk van Nederland, waar het leven nog gewoon is gebleven' en 'een plek bij uitstek, waar absoluut meer natuur is als inwoners en waar de zilte lucht je nooit of te nimmer in de steek laat'.