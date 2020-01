Voortaan naar De Schuur voor de laatste dorpsroddels

West-Zeeuws-Vlaam­se scholieren leren alles over de bevrijding

15:39 IJZENDIJKE - In het kader van 75 jaar bevrijding leren scholieren uit West Zeeuws-Vlaanderen via een basisschoolproject in museum Het Bolwerk in IJzendijke meer over de oorlog, de bevrijding en de wederopbouw van de streek.