Voorstel Hollands wingewest afgeschoten in raad Terneuzen, maar dat erover is gesproken, is ‘al pure winst’

TERNEUZEN - Keihard afgeschoten, dat is dinsdagavond gebeurd met het voorstel van de PvdA Terneuzen om de naam van de gemeente Terneuzen te wijzigen in Hollands wingewest. De wel degelijk serieus bedoelde actie met een knipoog van de PvdA viel bij veel partijen in de Terneuzense gemeenteraad en ook burgemeester Jan Lonink verkeerd.

Een duidelijk signaal afgeven aan Den Haag, dat wilde PvdA-fractievoorzitter Laszlo van de Voorde met zijn voorstel bereiken. De onvrede over de positie van Zeeuws-Vlaanderen in Nederland is volgens hem groot. Hij had het onder meer over het vertrek in rijksdiensten in het verleden en het gebrekkige openbaar vervoer, maar vooral het grootste pijnpunt, de tolheffing voor de Westerscheldetunnel.

Strafexpeditie

,,U kleineert Terneuzen hiermee”, gaf Sociaal Terneuzen-fractievoorzitter Jack d’Hooghe de aftrap voor wat leek op een strafexpeditie. Hij noemde de motie ‘een losse flodder’. ,,Als we onszelf een dubbeltje blijven noemen, zullen we nooit een kwartje worden", aldus India Zandman (PVV). ,,Dit is een voorstel puur voor de bühne, puur populisme", viel George Meij (VVD) aan. ,,Dit is te gek voor woorden.” Peter de Kraker (D66) en Jos van Ginneken (CDA) waren milder. Ze vreesden imagoschade. Sam Verhelst (SGP) stelde dat Zeeuws-Vlaanderen juist niet te klagen heeft over de Westerscheldetunnel. ,,De tolperiode is eindig.”

Lonink reageerde dat Zeeuws-Vlaanderen beter op de kaart staat. De Westerscheldetunnel erkende hij als pijnpunt. ,,Maar we werken er met provincie en Rijk aan om de tunnel tolvrij te krijgen.” Lonink gaf aan dat met het compensatiepakket marinierskazerne Vlissingen ook Zeeuws-Vlaanderen aardig is bedeeld, zoals geld voor een spoorlijn Gent-Terneuzen, maar Zeeuws-Vlaanderen mag naar zijn idee nog wel wat meer profiteren van een betere bereikbaarheid van Zeeland per openbaar vervoer.

Signaal van ontevredenheid

Lonink raadde de motie stellig af. ,,Maar het onderliggende signaal van ontevredenheid nemen wij wel degelijk serieus.”

Hoe afwijzend de meeste partijen ook op het PvdA-voorstel reageerden, niet eerder discussieerde de Terneuzense gemeenteraad zo over de positie van Terneuzen/Zeeuws-Vlaanderen. Dat noemde fractievoorzitter Van de Voorde al ‘pure winst'.

Met vijf stemmen voor (PvdA, SP en 50Plus) en 25 tegen werd de motie ‘Hollands Wingewest’ uiteindelijk verworpen.