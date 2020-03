Voormalige discotheek Joy in Cadzand-Bad krijgt tweede leven als loungebar

Elk jaar een kaarsje in de kapel voor goed weer op de jaarmarkt van Steen

8 maart SINT JANSTEEN - Elk jaar brandt de organisatie van de jaarmarkt in Sint Jansteen een kaarsje in de kapel van Ter Eecken in Kapellebrug. In de hoop dat het goed weer oplevert als het centrum van het dorp wordt gedomineerd door paarden en pony's. ,,En zie, het zonnetje straalt over de jaarmarkt’’, concludeerde mede-organisator Fons Dobbelaer zaterdag tevreden.