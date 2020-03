Voormalig PvdA-wethouder Adri Oosterling (79) ging de straat op om te horen wat er leefde

IN MEMORIAMSLUIS - Zelden nam Adri Oosterling een blad voor de mond. Hij was recht door zee, maar hij wist zijn partij, de PvdA in Sluis, ook te leiden over woeste baren. Op 79-jarige leeftijd is hij zondag overleden in het ziekenhuis in Knokke.