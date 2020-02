Voordat verdachten naar de cel moesten, bakte moeder nog even een ei voor hen

Van Duivendijk woont inmiddels veertig jaar in Middelburg, maar aan zijn jeugd in Zeeuws-Vlaanderen koestert hij warme herinneringen. ,,Ik ben in 1954 geboren op de boerderij van mijn opa en oma, vlak buiten IJzendijke. Toen zij overleden, zijn we in 1956 met ons gezin in de Prinsessenstraat in IJzendijke gaan wonen. Naast mijn ouders, zusje Emmy en ikzelf bestond het gezin nog uit een vijfde persoon. Mijn opa en oma hadden een boerenknecht die bij ze inwoonde. Na het overlijden van mijn grootouders kreeg hij de keuze: in een bejaardentehuis gaan wonen of met ons gezin mee verhuizen. Hij koos voor het laatste. Best een bijzondere situatie natuurlijk, maar ik was er erg blij mee. Eigenlijk is hij, Stant van Waes, tot zijn overlijden een soort tweede vader voor me geweest.”