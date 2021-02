Voorarrest verdachte in zaak Ichelle met negentig dagen verlengd

Negentig dagen is de maximale termijn dat een verdachte kan worden vastgehouden. Daarna moet de strafzaak in principe voor een eerste keer voor de rechtbank komen. De vrouw, een bekende van Ichelle, werd twee weken geleden aangehouden in haar woning in Aardenburg. Ook haar winkel in Oostburg is toen doorzocht. Volgens haar advocaat ontkent ze betrokken te zijn bij de dood van Ichelle. Vorige week is het stoffelijk overschot van Ichelle gevonden in het uitwateringskanaal tussen Sluis en Retranchement.