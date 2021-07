Vooralsnog geen paniek: provincie ziet geen negatieve effecten vervuilde Westerschelde voor Waterdunen

Onlangs bleek uit onderzoek dat vissen in het oostelijk deel van de Westerschelde veel meer PFAS bevatten dan de norm. Volgens deskundigen is dat niet direct zorgelijk voor de volksgezondheid, maar toch levert het veel vragen op. Zo vreest François Babijn dat vervuild Westerscheldewater Waterdunen binnenstroomt en de zilte groenten aantast. Gedeputeerde Staten zien daar tot nu toe geen aanwijzingen voor, maar geven ook toe dat nog niet alles over PFAS bekend is. Andere instanties dan de provincie hebben daar meer kennis over, aldus GS.