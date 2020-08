Voor het eerst met een mondkapje naar school. Jesper: ‘Het is wennen dat je minder goed te verstaan bent’

Het Lodewijk College in Terneuzen is de enige school in Zeeland die een mondkapjesplicht heeft ingevoerd. Onderling 1,5 meter afstand bewaren is haast ondoenlijk aan de Zeldenrustlaan en daarom heeft het schoolbestuur leerlingen en personeel verplicht een mondkapje te dragen in onder meer de kantine, de gang en de trap. Op de vestiging aan de Oude Vaart zijn mondmaskers niet verplicht, omdat afstand houden daar eenvoudiger is.