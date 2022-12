Voor een puntzak friet kun je eindelijk weer terecht in Schoondijke: ‘De mensen hebben ons gemist’

Thijs van Belois geeft het grif toe. Hij vond het best spannend om vrijdag weer achter de frietpan te kruipen. ,,Alsof alles nieuw was, ik heb hier lang niet gestaan”, vertelt hij tussen het serveren van twee broodjes kroket door. Dat komt doordat hij vooral friet bakt in zijn andere zaak, Frituur op de Dam in de binnenstad van Terneuzen, maar ook omdat het filiaal in Schoondijke een paar maanden dicht was. De eigenaar kampte met een akelig personeelsprobleem. Nu dat is opgelost, kan Schoondijke eindelijk weer verse friet halen.