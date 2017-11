Voor dit bedrag is het 'goedkope' kasteel over de grens verkocht

VIDEO Laat de visdiefjes maar komen

29 november TERNEUZEN - Ze kunnen komen, de visdiefjes, hun bedje ligt gespreid in de spuikom van chemiebedrijf Dow in Terneuzen. Een vogelbroedeiland, speciaal voor visdiefjes, is in de spuikom annex brandwatervijver bij de Braakman aangelegd. Dow en havenbedrijf Zeeland Seaports waren de opdrachtgevers. Een steiger voor Dow is aan de Westerschelde is uitgebreid. Het vogelbroedeiland dient ter compensatie van dat project.