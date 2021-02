Voor de winkel van Ichelle ontstaat een bloemenzee

video Schaats­koorts in Zeeland: Honderden Zeeuwen het ijs op

12 februari Even geen stress van het werk, piekeren over coronaregels of nadenken over de avondklok. Honderden Zeeuwen waren woensdag maar met één ding bezig: IJs! Eindelijk konden de schaatsen weer eens uit het vet en wie goed zocht vond een mooie ijslaag.