Voor de laatste keer rondneuzen in de schatkamers van George en Jenny

Waar George en Jenny precies wonen aan de Nieuwe Karnemelkstraat in Koewacht is niet moeilijk: zinken poppen aan het hek begroeten de bezoekers en er stonden tijdens het Pinksterweekend flink wat auto's in de berm. Hoeveel mensen in de enorme tuin, de zes schuren en tuinhuisjes hebben rond gekeken, is moeilijk te zeggen. George: ,,Maar er zijn zondag vier grote schalen kermisvlaai doorheen gegaan. Jenny heeft nog vlaai bij gemaakt.”



Voor de laatste keer vergaapten bezoekers zich aan de verzameling met duizenden voorwerpen die laten zien hoe ‘de werkmens’ van vroeger leefde. Van landbouwwerktuigen tot typemachines en platenspelers. De grote werktuigen zijn inmiddels verkocht en andere spullen gaan uiteindelijk naar liefhebbers. De reden? De leeftijd gaat tellen. Jenny: ,,Er is al redelijk wat verkocht of besproken.”