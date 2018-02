Voor alle plaatsen in de gemeente Hulst geldt straks hetzelfde bestemmingsplan

In een bestemmingsplan staat bijvoorbeeld of je op een stuk grond mag bouwen. Het plan ligt ter inzage in de gemeentewinkel. Tijdens informatieavonden in Kloosterzande (dinsdag 27 februari in Binnendéur) en Hulst (woensdag 28 februari in het stadhuis) wordt meer uitleg gegeven. Beide avonden zijn van 18.30 tot 20.30 uur.