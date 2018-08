Vondst menselijke resten op bouwplaats in Terneuzen 'grote verrassing'

UPDATE Automobi­list rijdt moeder en kinderen aan in Sint-Niklaas - kind overleden

20 augustus SINT-NIKLAAS - Een vijfjarig kind is maandagmiddag omgekomen op de Antwerpse Steenweg in Sint-Niklaas nadat het geschept was door een automobilist. De moeder en een ander kind raakten gewond en verkeren in levensgevaar. De auto heeft een Nederlandse nummerplaat.