Volvo Car voert productie elektrische auto's sterk op

De IJsberen duiken het ijskoude water bij Paal in: 'Niet voor watjes!'

2 januari PAAL - De reddingsbrigades raadden het af een nieuwjaarsduik te nemen. Toch verzamelt zwemclub De IJsberen in Paal voor een frisse duik in de spuikom. ,,Voor ons is het geen nieuwjaarsduik, maar gewoon zwemmen in de spuikom.”