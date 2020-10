Volop optimisme over verhuizing supermarkten in Sas van Gent

Die optimistische planning is gepresenteerd in een video die woensdagavond te zien was op de website van de gemeente Terneuzen. Jeroen van Broekhoven van adviesbureau voor de leefruimte Rho in Middelburg gaf dat inkijkje. Rho staat aan de lat voor het maken van het ontwerp-bestemmingsplan voor drie locaties in Sas van Gent: de plekken waar nu nog de supermarkten staan en het deel van bedrijventerrein Sasse Poort aan de zuidkant van Sas van Gent waar de winkels heengaan.