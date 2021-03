Volkstuincomplex in Terneuzen twee keer in weekend doelwit inbrekers, ‘het is niet leuk meer’

monnikenwerk Eerste verjaardag: Geloof, hoop & liefde

27 maart Kerk en koers, dat zijn de zaken waar George van der Sijpt de meeste tijd in stopt. ,,Hij is handig met filmpjes maken”, tipte pastoor Wiertz Omroep Hulst een jaar geleden. En deze week draait daar de 52ste uitzending van Geloof, hoop & liefde, met woorden van bemoediging, aangeboden door de parochies in Zeeuws-Vlaanderen.