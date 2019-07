Volksfeest wordt één grote verjaardag

Met zo’n 3517 activiteiten op het programma, is het een onmogelijke opgave alles mee te krijgen wat er tijdens de feesten gebeurt. Maar als het aan de organisatie ligt, is dat ook helemaal niet nodig. ,,Het leuke aan de Gentse Feesten is de beleving en de verwondering. Je kiest een aantal activiteiten uit en je ziet wel waar de dag of nacht je verder brengt”, aldus Annelies Storms, schepen van Feesten, Evenementen en Facility Management bij de Stad Gent.

Drie jarige podia

Er is volgens haar voor ieder wat wils. Zo kunnen liefhebbers van alternatieve rockmuziek hun hart ophalen bij het podium Boomtown, gaan jongeren voor wereldmuziek naar Polé Polé en is Gentopia de ‘place to be’ voor kinderen. Behalve muziek is er ook straattheater, vinden er debatten plaats en worden de gekste stunts uitgehaald om wereldrecords te verbreken. Hoewel dat laatste erg spectaculair klinkt, noemt de schepen als hoogtepunt voor deze editie de drie jarige podia. Concertorganisator Trefpunt Bij Sint-Jacobs bestaat vijftig jaar, circus- en straatkunstfestival MiraMiro aan de Portus Ganda blaast 25 kaarsjes uit en Ons Luisterplein op het Laurentplein draait ook alweer tien edities mee.

Circusspektakel

Dat het aanbod op de Gentse Feesten zo divers is, is volgens Storms ook precies de reden dat het al 175 jaar op rij een enorm succes is. ,,Er is veel te doen, waardoor iedereen wel iets leuks ontdekt in het programma. Het is een ontdekkings- en ontmoetingsfestival. Iedereen komt naar de Gentse Feesten: bemiddeld of straatarm, Gentenaar of passant. De hele stad bruist. Naast de vele concerten en straatvoorstellingen, geven musea workshops, programmeren toneelhuizen voorstellingen en zijn er pop-up bars en eethuisjes .” Dus voor de 176ste editie luidt haar advies: ,,Wijk eens af van de platgetreden paden, duik een straatje in en laat je verrassen. Op bijna elke hoek kan je wel iets tegenkomen. Dát maakt de Gentse Feesten zo leuk.” De feesten vinden plaats van 19 tot en met 28 juli.