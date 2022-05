Volgend jaar weer een Hulpverlenersdag in Terneuzen

Brandmeester Gijs Schueler zou er best meer als Isabella kunnen gebruiken. ,,We hebben momenteel zes aspirant brandweermannen. In totaal zitten we op 34. Eigenlijk zou het 42 moeten zijn. Dan zitten we op het goeie aantal. Nee, we zijn hier niet om te werven. We laten de maatschappij zien wat we doen en waar het geld heengaat. Lang niet iedereen weet wat we allemaal doen. Mensen denken vaak alleen aan branden blussen. Van een kat uit de boom halen, het openknippen van wrakken bij ongelukken. We adviseren, we houden ons bezig met scheepvaart, tunnels, zo veel. Dat we allemaal vrijwilligers zijn, weten mensen vaak ook niet. We hebben wel een inhaalslag te maken wat betreft de bekendheid.”