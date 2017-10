'Volgend jaar klinkende namen' op Festival van Zeeuws Vlaanderen

Volgens Meesen was het thema ‘Contrasten’ overduidelijk aanwezig tijdens het klassieke muziekfestival. “De ene dag bracht het Sinfonia Rotterdam XL werken van Beethoven, de andere dag gaf het Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet een ode aan zestig jaar Porgy & Bess. Daarbij kwamen onder andere jazz, blues, theater en literatuur aan bod”, vertelt hij.

Diverse smaken

“Mensen willen vandaag naar jazz luisteren en morgen naar blues. Mijn eigen smaak is ook erg divers, zo luister ik niet alleen naar klassieke muziek, maar ook naar bijvoorbeeld Kings of Leon. Muziek is emotie.” Eén topper kiezen vindt de voorzitter dan ook lastig, maar een onverwachte parel zat er zeker bij dit jaar. “Het Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet bracht de stadsdichter van Hilversum mee. Hij bracht teksten over de film Porgy and Bess en dat was een grote toegevoegde waarde. Veel mensen waren ontroerd door de nostalgie en romantiek. De teksten deden hen denken aan hun eerste liefdes. Ook voor mij was het een verrasing.”

Subsidie verzesvoudigd

Volgend jaar viert het Festival van Zeeuwsch-Vlaanderen haar dertigste verjaardag. Over het thema wordt nog volop nagedacht, maar een feestje wordt het absoluut. Zeker nu hoofdsponsor Zeeland Seaports aankondigde de subsidie voor volgend jaar te verzesvoudigen. “Daar zijn we uiteraard blij mee, want dan kunnen we de kwaliteitslat nóg hoger leggen.